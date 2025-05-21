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مصدر يكشف تفاصيل اجتماع عماد النحاس مع لاعب النادي الأهلي

10:21 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    عمر الساعي
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    عمر الساعي
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    عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو
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    عمر الساعي
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    عمر الساعي من المران
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    عمر الساعي
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    مشاركة عمر الساعي
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    مشاركة عمر الساعي وسمير محمد
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    عمر الساعي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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كتب - مراسل مصراوي:

عقد عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، جلسة مع لاعب وسط الفريق عمر الساعي، لدعمه ومطالبته بالتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عماد النحاس عقد اجتماع مع عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، أن عدم مشاركته في الفترة الماضية، نظرا لظروف المنافسة القوية على لقب بطولة الدوري".

وأضاف: "النحاس طالب الساعي بالتركيز بشكل كبير، في التدريبات خلال الفترة المقبلة لحجز مكان أساسي، الحصول على فرصة أساسية مع الفريق خلال الموسم المقبل مع المدير الفني الجديد".

وتابع: "اللاعب لا يمتلك أي عروض رسمية للرحيل عن الأهلي حتى الأن، لكنه يرغب في الاستمرار داخل الفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "عمر الساعي كان محبط للغاية، خلال الفترة الماضية بسبب عدم المشاركة مع الفريق بكل أساسي، خلال فترة تواجد مارسيل كولر".

وانضم الساعي إلى النادي الأهلي، في أغسطس 2024 قادما من النادي الإسماعيلي، مقابل 930 ألف دولار.

وشارك صاحب الـ 22 عاما خلال الموسم الحالي مع النادي الأهلي، في 9 مباريات بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدف واحد فقط.

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النادي الأهلي عمر الساعي عماد النحاس الدوري المصري
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