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مصدر يكشف لمصراوي موقف الزمالك من ضم لاعب يانج أفريكانز التنزاني

08:59 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    يانج أفريكانز
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    كليمان مزيري
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، وجود اهتمام من جانبهم للتعاقد مع لاعب نادي يانج أفريكانز التنزاني كليمان مزيزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء: "الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي يانج أفريكانز التنزاني، لضم لاعب الفريق كليان مزيري وقدم عرض للاعب بقيمة مالية تقترب من مليون دولار".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، إلى فريق يانج أفريكانز التنزاني، في صيف 2022.

وخاض اللاعب خلال الموسم الحالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف.

وفي السياق ذاته يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره بتروجيت يوم السبت المقبل الموافق 24 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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