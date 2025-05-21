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هدف نجم الأهلي الأفضل بالجولة الثامنة من المرحلة النهائية بالدوري (فيديو)

08:53 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي
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    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي (2)
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    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي (1)
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    الاحتفال بهدف إمام عاشور (2)
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    إمام عاشور
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    احتفال إمام عاشور
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (1)
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    الأهلي ضد البنك الأهلي (1)
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كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء، عن الهدف الأفضل في الجولة الثامنة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحصل هدف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، الذي أحرزه في مرمى فريق البنك الأهلي الجولة الماضية، على أفضل هدف في الجولة الثامنة بالمرحلة النهائي من بطولة الدوري.

وكان إمام عاشور قد سجل هدف الأهلي الأول في مرمى البنك الأهلي، من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وتفوق إمام عاشور بعد حصوله على الجائزة، على أهداف كلا من، ياو أنور لاعب البنك الأهلي في مرمى الأهلي، إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا في مرمى المصري، هدف محمد عماد لاعب الجونة في مرمى غزل المحلة.

وفاز إمام عاشور بجائزة أفضل هدف في الجولة، بعد الحصول على نسبة تصويت وصلت إلى 93.7%.

ويذكر أ إمام عاشور يحتل حاليًا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بالتساوي مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، برصيد 12 هدفا لكل منهما.

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