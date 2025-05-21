كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء، عن الهدف الأفضل في الجولة الثامنة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحصل هدف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، الذي أحرزه في مرمى فريق البنك الأهلي الجولة الماضية، على أفضل هدف في الجولة الثامنة بالمرحلة النهائي من بطولة الدوري.

وكان إمام عاشور قد سجل هدف الأهلي الأول في مرمى البنك الأهلي، من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وتفوق إمام عاشور بعد حصوله على الجائزة، على أهداف كلا من، ياو أنور لاعب البنك الأهلي في مرمى الأهلي، إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا في مرمى المصري، هدف محمد عماد لاعب الجونة في مرمى غزل المحلة.

وفاز إمام عاشور بجائزة أفضل هدف في الجولة، بعد الحصول على نسبة تصويت وصلت إلى 93.7%.

ويذكر أ إمام عاشور يحتل حاليًا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بالتساوي مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، برصيد 12 هدفا لكل منهما.

صاروخية إمام عاشور الأفضل في الجولة الـ7 من المرحلة النهائية لـ #دوري_nile 🚀#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/OY8H6rRaQw — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) May 21, 2025

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