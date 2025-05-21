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بعد إبلاغه بحالة وفاة أسرية.. لاعب إنبي يقرر خوض لقاء حرس الحدود

08:37 م الأربعاء 21 مايو 2025

بيراميدز وانبي

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كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي أحمد العجوز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خبرًا صادمًا اليوم الأربعاء، قبل مباراة فريقه أمام حرس الحدود في إياب دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتلقى اللاعب خبر وفاة عمته قبل صباح اليوم، في ظل تواجده بمعسكر مع الفريق البترولي استعداد لمواجهة حرس الحدود، وهو ما أثار حزن اللاعب، ولكنه رفض مغادرة معسكر الفريق.

وأكدت قناة أون تايم سبورت الرياضية، أن العجوز رفض مغادرة المعسكر وقرر خوض اللقاء على أن يتم الوقوف دقيقة حداد على روحها قبل انطلاق المواجهة.

يذكر مباراة ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي وحرس الحدود بتفوق نادي إنبي بنتيجة 2-0 على ملعب بتروسبورت، واليوم مباراة الإياب على ملعب المكس معقل حرس الحدود.

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نادي إنبي إنبي أحمد العجوز إنبي وحرس الحدود
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