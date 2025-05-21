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إعلان مواعيد نهائي دوري سوبر السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي

07:01 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    كرة سلة - الأهلي والاتحاد1
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    فريق سلة الأهلي يفوز على بيروت
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    سلة الأهلي يتوج بلقب دوري المرتبط
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    كرة سلة الأهلي
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كتب - نهى خورشيد

حدد الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، مواعيد مباريات الدور النهائي لدوري السوبر موسم 2024/2025، والذي سيجمع بين فريقَي الاتحاد السكندري والنادي الأهلى.

وستُقام سلسلة مباريات النهائي بنظام “Best of 5”، على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، إذ سيتوَّج باللقب الفريق الذي يحقق 3 انتصارات أولًا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات النهائي:

المباراة الأولى: الأحد 25 مايو، الساعة 6:00 مساءً.

المباراة الثانية: الثلاثاء 27 مايو، الساعة 6:00 مساءً.

المباراة الثالثة: الخميس 29 مايو، الساعة 9:00 مساءً.

المباراة الرابعة (إذا لزم الأمر): السبت 31 مايو، الساعة 6:00 مساءً.

المباراة الخامسة (إذا لزم الأمر): الأحد 1 يونيو، الساعة 5:00 مساءً>

يذكر أن الأهلي تأهل للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، فيما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سلة الأهلي الأهلى لاتحاد السكندري والأهلي الاتحاد المصري لكرة السلة عمرو مصيلحي best of 5
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