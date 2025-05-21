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قرار من لجنة المسابقات قبل الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية من الدوري

07:00 م الأربعاء 21 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إقامة مباريات فرق البنك الأهلي، المصري وسيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت؛ للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين، خاصة في ظل منافسة الأندية الثلاثة على المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وجاءت مواعيد بعض مباريات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري كالتالي:

بتروجيت ضد البنك الأهلي، يوم 28 مايو الجاري بدلا من يوم 30 من الشهر ذاته، 8 مساءً.

وتقام مباراة المصري وحرس الحدود اليوم، يوم 28 من الشهر الجاري بدلا من يوم 30، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، يليه فريق المصري البورسعيدي في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

وفي السياق ذاته يأتي فريق سيراميكا كليوباترا، في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

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