الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأربعاء، عقد شراكة مع شركتين جديدتين لتسهيل مهمة سداد الاشتراك السنوي وتجديد العضوية والمديونيات الخاصة بهم الكترونيًا.

وتواجد في الاتفاقية من نادي الزمالك كل من الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، الذي قدم الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي على تحملهم فترة تأخير صدور الكارنيهات الجديدة، وذلك لحين التعاقد مع شريك يليق بأعضاء الجمعية العمومية وتقديم الامتيازات الخاصة لهم.

وقال هشام نصر على هامش توقيع الاتفاقية: "نتمنى ظهور تعاون قوي بين نادي الزمالك والشركتين، وتقديم النجاح بما يليق لأعضاء الجمعية العمومية ومكانة النادي، لتقديم التسهيلات بشأن نوعية السداد والدفع والعديد من المميزات الأخرى".

وتابع: "نشكر أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك الذي لعب دور محوري في إتمام الاتفاق مع الشركتين".

وتأتي الاتفاقية لتسهيل مهمة سداد الاشتراك السنوي وتجديد العضوية والمديونيات الخاصة بهم الكترونيًا.فيما سيكون هناك مراحل أخرى من الامتيازات لنوعية السداد وتقسيم قيمة الاشتراك السنوي وغيرها من الامتيازات.