كتب - يوسف محمد:

عقد النادي الأهلي اتفاقية شراكة مع إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات، مما يساهم في إنعاش خزينة النادي الأهلي بمبالغ مالية كبيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، إن عقد رعاية الأهلي الذي تم الإعلان عنه مع إحدى العلامة التجارية الخاصة في مجال السيارات، يعتبر هو الأكبر في التاريخ من حيث القيمة المادية، مما يزيد من موارد النادي بشكل كبير، قبل المشاركة في مونديال الأندية 2025.

وأضاف المصدر ذاته: "تعاقد الأهلي مع شركة السيارات الصينية، يعد تتويجا لجهود شركة الكرة داخل النادي في ملف حقوق الرعاية، هو ما يساعد الفريق في ضم صفقات قوية استعدادا للموسم المقبل".

وقال محمود الخطيب خلال حفل الإعلان عن الشراكة: "أن جماهير الأهلي تعد هى الداعم الأساسي للفريق، لذلك نسعى دائما للاستمرار في التقدم وتحقيق نجاحات كثيرة وحاجة النادي الأهلي لدعم مالي مستمر لكونه الهيئة الأكثر إنفاقا في مصر، هو الذي جعله يعقد شراكات استراتيجية مع كيانات كبيرة".

وأكمل: "أعضاء مجلس إدارة الأهلي، يلعبون دورًا كبيرًا في النجاحات التي يحققها النادي، خاصة وأنهم اتفقوا معا منذ اليوم الأول، بأن لا يقتصر دور عضو مجلس الإدار على التنفيذ فقط، بل يجب أن يقوم بطرح الأفكار والخطط لجلب الكثير من الموارد".

واختتم: "شركات الأهلي المختلفة تلعب دورًا كبيرًا في دعم النادي من النواحي المادية، لكونها تساعد في جلب الكثير من الاستثمارات وبشكل خاص شركة الكرة بالنادي الأهلي، الذي يعمل أعضاء مجلس إداراتها على تقديم الأفكار التي تجلب الكثير من الموارد المادية".

يذكر أن النادي الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 16 يوليو من العام الجاري.

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