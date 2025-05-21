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رد حاسم من وكيل كولر على مستحقات المدرب لدى الأهلي

05:55 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    مارسيل كولر
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    وصول مارسيل كولر إلى القاهرة لتدريب الأهلي
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    وصول مارسيل كولر إلى القاهرة عام 2022
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    مارسيل كولر
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    الأهلي يوجه الشكر لمارسيل كولر
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    مارسيل كولر مع الخطيب قبل رحيله
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 14 صورة
    جلسة الخطيب مع كولر ومعاونيه
  • عرض 14 صورة
    جلسة الخطيب مع كولر
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    مارسيل كولر والخطيب
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    كولر والخطيب
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كتب - يوسف محمد:

كشف دينو لامبرتي مدير أعمال المدير الفني السويسري السابق للأهلي مارسيل كولر حقيقة توصل مجلس إدارة النادي إلى اتفاق مع موكله بشأن المستحقات الخاصة به، بعد رحيله عن الفريق.

وكتب لامبرتي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" اليوم الأربعاء: "تكررت الشائعات والمعلومات غير الصحيحة خلال الأيام الماضية، حول مفاوضات مزعومة بين مارسيل كولر والنادي الأهلي، لا سيما فيما يتعلق بمستحقات مالية معلقة".

وأضاف وكيل كولر: "أود هنا التوضيح أن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث لا توجد أي اتفاقيات أو عروض بالشكل المذكور، أرجو من وسائل الإعلام البعد عن التكهنات والإشاعات، والاعتماد على التصريحات الرسمية فقط".

وأتم لامبرتي: "نعمل بمهانية، المهنية، ونتوقع نفس المستوى من المهنية في التعامل المتبادل".

وكان النادي الأهلي، قد أعلن في إبريل الماضي الاستغناء عن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي من دور نصف النهائي.

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