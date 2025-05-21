كتب - مراسل مصراوي:

وافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد، على مشاركة نادي الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 سوبر جلوب بمصر، باعتباره ممثل البلد المستضيف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء: "الاتحاد الدولي وافق على مشاركة الزمالك في النسخة المقبلة، ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، كممثل للبلد المضيف ومشاركة الأهلي ستكون لكونه بطلا لكأس السوبر الأفريقي".

وأتم المصدر: "موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد، على مشاركة الفارس الأبيض في المونديال جاءت بعد مخاطبة نادي الزمالك للاتحاد المصري لكرة اليد، الذي قام بدوره بمخاطبة الاتحاد الدولي للعبة".

وكان الأهلي، تمكن خلال الموسم الحالي من حصد بطولتي الدوري المصري وبطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي.

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