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الثانية بالموسم.. إصابة لاعبة الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

04:51 م الأربعاء 21 مايو 2025
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كتبت-هند عواد:

أثبتت الفحوصات والأشعة التي أجرتها كنزي مجدي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، إصابتها بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرضت كنزي مجدي المعارة من وادي دجلة إلى الزمالك، للإصابة في لقاء مسار بالجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات، والذي انتهى بهزيمة الأبيض بهدف نظيف أحرزته أليس محترفة مسار.

وانتهى موسم كنزي مجدي مع الزمالك، بإصابتها وتوديع الفريق لبطولة كأس مصر وانتهاء مسابقة الدوري المصري، وهكذا تنتهي إعارة اللاعبة وتعود إلى وادي دجلة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها لاعبة بالزمالك للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد شهد مكرم لاعبة الفريق التي أصيب خلال التدريبات وقبل الجولة الثانية من الدوري.

جدير بالذكر أن الزمالك أنهى الدوري المصري للسيدات، في المركز الرابع بـ37 نقطة، وودع كأس مصر من دور ربع النهائي.

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كنزي مجدي إصابة لاعبة الزمالك قطع في الرباط الصليبي
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