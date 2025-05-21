"مشروع كبير".. صحفي سعودي يكشف مفاجأة بشأن انتقال إمام عاشور لنيوم

كتب- محمد خيري:

كشف خالد قينان الصحفي بجريدة عكاظ السعودية، حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال قينان في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "هناك مشروع كبير جدا لدى نيوم السعودي ولديهم أولوية في التعاقد مع بعض اللاعبين من ضمنهم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي".

وأضاف: "لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب من قبل نادي نيوم السعودي، مجرد اهتمام فقط ولكن لا يوجد شئ رسمي".

وتابع: ميزانية الأندية السعودية غير معلومة حتى هذه اللحظة بسبب وجود استمرار للإدارات في المواسم المقبلة، مجرد اهتمام من نيوم السعودي مع إمام عاشور لكن لا يوجد عرض رسمي حتى هذه اللحظة

وأردف: أندية السعودية لم تفاوض رامي ربيعة ولا يوجد نية للتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة، ولا يوجد حتى اهتمام مع اللاعب.

وأختتم قينان تصريحاته: "الهلال يعاني من مشاكل فنية وإدارية قبل كأس العالم للأندية، وهناك قلق وترقب لدى جمهوره، ورئيس النادي كان قد أعلن استقالته ثم عاد مرة أخرى، وهناك ارتباك وتخبط واضح، وقد نرى إنزاجي مديرا فنيا قبل المونديال، ولكن رغبته هي تدريب ميلان الإيطالي والمفاوضات معه معقدة وصعبة جدا".