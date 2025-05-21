مصدر لمصراوي: "مسار يستقر على عدم تجديد عقد لاعبته"

كتبت-هند عواد:

استقر مجلس إدارة نادي مسار، على رحيل زهرة زكي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية، مع انتهاء تعاقدها بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "مسار لم يجدد تعاقده مع زهرة زكي بعد نهاية عقدها بنهاية الموسم الحالي".

وحصد مسار لقب الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، متفوقا على الأهلي بنقطة وحيدة، فيما ودع كأس مصر بالهزيمة من الأحمر بركلات الترجيح.

ويقام نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة، في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل، على ستاد الترسانة.

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