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"طولان والحضري".. اتحاد الكرة يكشف الجهاز الفني الجديد لمنتخب المحليين

03:48 م الأربعاء 21 مايو 2025

حلمي طولان

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كتب- مصراوي:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، اختيار جهاز فني جديد لمنتخب مصر للمحليين الذي سيشارك في بطولة كأس العرب المقبلة، التي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

ووفقا لمصدر مطلع، سيقود حلمي طولان، منتخب مصر للمحليين في بطولة كأس العرب، معه أحمد حسن وعصام الحضري، نجوم المنتخب السابقين، ضمن الجهاز المعاون.

وجاء الجهاز الفني بالكامل لمنتخب المحليين كالتالي:

-حلمي طولان مديرا فنيا

-ممدوح المحمدي مساعدا للمدرب

-محمد نور مدربا مساعدا

-أحمد حسن مديرا للمنتخب

-عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن جانبه أكد طولان في تصريحات إذاعية لراديو اون سبورت اف أم أنه تم تكليفه بتشكيل جهاز فني من أجل أن يقود منتخب مصر في بطولة كأس العرب المقبلة.

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حلمي طولان عصام الحضري منتخب المحليين اتحاد الكرة
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