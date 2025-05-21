مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بتروجيت

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس رابطة الأندية

حرس الحدود

- -
20:00

إنبي

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

النصر

- -
19:10

الخليج

الدوري السعودي

الوحدة

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

هل يتم تسليم درع الدوري المصري في الجولة الأخيرة؟.. مصدر يكشف لمصراوي

03:45 م الأربعاء 21 مايو 2025

الأهلي وبيراميدز 2_5

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع موقف رابطة الأندية المصرية المحترفة، من تسليم درع الدوري المصري في الجولة الثامنة والأخيرة.

وتنطلق الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية والنهائية في حسم اللقب، يوم الأربعاء المقبل 28 مايو الحالي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53، وحتى الآن لم يحسم مصير البطل على أن يتم تحديده في الجولة الأخيرة.

وقال مصدر من رابطة الأندية لمصراوي: "الرابطة هي المعنية بتسليم الدرع، فكيف نقوم بتسليمه في الجولة الأخيرة والدوري لم يحسم".

وأضاف: "هل من الطبيعي أن نذهب لمباراة الأهلي أم نذهب لمباراة بيراميدز؟ البطل لم يحدد حتى الآن".

اقرأ أيضًا:

هل يختتم زيزو مشواره مع الزمالك بالمشاركة في نهائي الكأس؟

ماذا قدم عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد بورنموث؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تسليم درع الدوري الدوري المصري الأهلي بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد