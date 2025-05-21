هل يتم تسليم درع الدوري المصري في الجولة الأخيرة؟.. مصدر يكشف لمصراوي

كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع موقف رابطة الأندية المصرية المحترفة، من تسليم درع الدوري المصري في الجولة الثامنة والأخيرة.

وتنطلق الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية والنهائية في حسم اللقب، يوم الأربعاء المقبل 28 مايو الحالي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53، وحتى الآن لم يحسم مصير البطل على أن يتم تحديده في الجولة الأخيرة.

وقال مصدر من رابطة الأندية لمصراوي: "الرابطة هي المعنية بتسليم الدرع، فكيف نقوم بتسليمه في الجولة الأخيرة والدوري لم يحسم".

وأضاف: "هل من الطبيعي أن نذهب لمباراة الأهلي أم نذهب لمباراة بيراميدز؟ البطل لم يحدد حتى الآن".

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