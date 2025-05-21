كتب- محمد خيري:

طالب الإعلامي، أحمد شوبير، من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ضرورة العمل على إعادة ترتيب النادي مرة أخرى والعودة لمنصات التتويج وإسعاد الجماهير.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "اوعى تظلم مدرب الزمالك أيًّا كان هو مين، جوميز اتظلم وكان لازم النادي يحافظ عليه".

أضاف: "من دلوقتي لازم تشوف لاعيبة، مينفعش تطلع تقول أنا بفاوض لعيب من كذا ولا لعيب من كذا، الصفقات لازم تكون في سرية تامة".

أكمل: "وبعدين تفاجئ الجمهور بعدد من الصفقات المحترمة، لأن الزمالك محتاج صفقات.. جمهور الزمالك يستحق أفضل من كده".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.