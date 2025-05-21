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"ميديروش مركز شباب".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على رابطة الأندية

02:02 م الأربعاء 21 مايو 2025

رابطة الأندية

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كتب- محمد خيري:

فتح حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، النار على مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، على خلفية القرارات الأخيرة، بإلغاء الهبوط.

وقال "طولان" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "المسئولين عن رابطة الأندية لا يستطيعون إدارة مركز شباب، لا يملكون فكر أو وعي كروي، وألوم على الأندية التي اختارت تلك الأشخاص لتمثيلهم في رابطة الأندية"

أضاف: "عيب على ثروت سويلم أن يتحدث عني بأنني أرفض بقاء الإسماعيلي في الدوري، وبقوله حينما تتحدث عن الزمالك أو أبنائه تحدث باحترام".

أكمل: "الكرة المصرية تحتاج إلى ثورة تطهير من الدخلاء، وهاني أبو ريدة أختارنا للجنة الفنية عن الكرة المصرية .. وهو دليل على مكانتنا".

وأوضح: "قرار إلغاء الهبوط ليس المقصود به الإسماعيلي .. بل النادي الذي يشارك فيه رئيس الرابطة، وهل يجرؤ ثروت سويلم بأي تصريحات عكس ما قالها".

واختتم تصريحاته: "رابطة الأندية أضرت بالكرة المصرية ولا فائدة منها، ولم أرى أي تطوير في الكرة المصرية في وجود رابطة الأندية، الكرة المصرية عادت 50 سنة إلى الوراء في وجود رابطة الأندية".

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حلمي طولان الزمالك رابطة الأندية ثروت سويلم
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