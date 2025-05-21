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"سيتم الإعلان على الملأ".. شوبير يعلن موعد رحيل زيزو عن الزمالك رسميا

01:12 م الأربعاء 21 مايو 2025

أحمد سيد زيزو

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موعد رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن الأبيض بشكل رسمي.

ورفض زيزو، تجديد عقده مع الزمالك، واقترب بشدة من الانضمام للنادي الأهلي، في صفقة مجانية، في ظل خوضه تدريبات فردية حاليا داخل النادي الأبيض.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك رفض التظلم المقدم من زيزو، وأيد العقوبات الانضباطية الموقعة عليه".

وأضاف: "ولكن في النهاية عقد زيزو ينتهي مع الزمالك يوم 5 يونيو المقبل، وبالتحديد عقب نهائي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز".

وأوضح: "وجهته زيزو المقبلة، سيتم الإعلان عنها على الملأ للجميع يوم 6 يونيو المقبل، وذلك بعد يوم من مباراة نهائي كأس مصر التي تُعد ختام الموسم".

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض التظلم المُقدم من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق، مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه خلال الفترة الأخيرة.

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