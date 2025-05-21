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"لمدة شهر؟ غير صحيح".. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن موعد رحيل الرمادي

12:30 م الأربعاء 21 مايو 2025

أيمن الرمادي

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كتب- محمد خيري:

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن عقد أيمن الرمادي مع النادي يجدد بموافقة الطرفين مؤكداً أنه لا وجود لمعلومة الاتفاق لمدة شهر واحد فقط مع المدرب، كما تردد.

وأوضح المندوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور، أنه لم يتم توقيع العقود مع المدير الرياضي الويلزي بوليس لافتاً إلى أن الاتفاق معه أن يقدم تصوره وهناك آخرين مرشحين للمنصب.

قال أمين صندوق نادي الزمالك إن المجلس الحالي تسلم النادي ولديه راعي واحد فقط والآن بفضل الاستقرار وصل العدد إلى خمس رعاة.

أضاف المندوه : "سددنا المستحقات السابقة لمدربين ولاعبين من أجل التسهيل على المجالس المقبلة، ولم نتسلم شكوى رسمية من فيفا بشأن جوميز ولكن سياستنا واحدة في التعامل في هذه القضايا بتسديدها أول بأول".

وواصل المندوه: "عند استلامنا فرع أكتوبر كان هناك مشاكل كثيرة جداً وحصلنا على تدفقات نقدية صرفناها في ألعاب الصالات وفريق كرة القدم وسددنا مستحقات المدربين واللاعبين السابقين".

وأكمل :"نادي الزمالك إن أحسن استثماره سيدير دخلا كبيراً ولكن عندنا تحديات كبيرة وعند استلامنا النادي كان فيه راعى واحد فقط الآن يوجد خمس رعاة بفضل تعبنا واجتهدنا وبصعوبات شديدة".

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