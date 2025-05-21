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قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك

11:08 ص الأربعاء 21 مايو 2025

أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك

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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء بعد ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية مساء أمس الثلاثاء.

ويستأنف فريق الزمالك تدريبه غدا الخميس المقبل على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للقاء بتروجت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختتم الفريق الأبيض معسكره مساء أمس الثلاثاء بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت، وخاض الفريق تدريبه الأخير في المعسكر، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، قبل أن ينهي الزمالك معسكره ويغادر الإسماعيلية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على استغلال المعسكر المغلق في تجهيز اللاعبين فنياً للمباراة المقبلة أمام بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلاً فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

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