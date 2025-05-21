كتب- محمد خيري:

تعرض الفريق الأول لنادي بيراميدز، لضربة قوية، بعدما تأكد غياب النيجيري صديق إيجولا نجم لافريق، عن المواجهة المقبلة أمام صندوانز الجنوب أفريقي.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سبب غياب النيجيري صديق إيجولا عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المنيري أن اللاعب شعر بآلام في الركبة خلال تدريب الأمس وخضع لأشعة وتقرر معها بقائه في القاهرة من أجل إجراء تدريبات تأهيلية ليكون جاهزا لمباراة الإياب أمام صن داونز والمحدد لها يوم 1 يونيو باستاد الدفاع الجوي.

وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش 26 لاعبا في القائمة للسفر إلى جنوب أفريقيا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبرا…