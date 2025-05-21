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تستغرق 10 ساعات.. بيراميدز يبدأ رحلته إلى جنوب أفريقيا

10:50 ص الأربعاء 21 مايو 2025
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    بعثة بيراميدز من مطار القاهرة (7)
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    محمد الشيبي من مطار القاهرة
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    بعثة بيراميدز من مطار القاهرة (1)
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    بعثة بيراميدز من مطار القاهرة (8)
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    أحمد توفيق من مطار القاهرة
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    بعثة بيراميدز من مطار القاهرة (6)
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    فيستون مايلي من مطار القاهرة 1
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    مصطفى فتحي من مطار القاهرة
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    بعثة بيراميدز من مطار القاهرة (5)
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    بعثة بيراميدز من مطار القاهرة (2)
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    بعثة بيراميدز من مطار القاهرة (3)
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    بعثة بيراميدز من مطار القاهرة (4)
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    فيستون مايلي من مطار القاهرة
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كتبت-هند عواد:

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة، منذ قليل، استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة بيراميدز مطار القاهرة، بعدقليل، في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة، وتستغرق الرحلة قرابة 10 ساعات.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز، في الرابعة عصر يوم السبت المقبل 24 مايو، على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 يونيو على ستاد الدفاع الجوي.

وتضم قائمة بيراميدز كل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

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