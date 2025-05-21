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بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

10:35 ص الأربعاء 21 مايو 2025
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    الأهلي بطلا لدوري المحترفين لكرة اليد
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    مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد
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    تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد
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    تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد
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    تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد
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    الزمالك يكتسح كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في بطولة العالم لكرة اليد سوبر جلوب
  • عرض 9 صورة
    الزمالك يكتسح كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في بطولة العالم لكرة اليد سوبر جلوب
  • عرض 9 صورة
    الزمالك يكتسح كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في بطولة العالم لكرة اليد سوبر جلوب
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كتبت-هند عواد:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية رجال وسيدات، وذلك بمشاركة الأهلي والزمالك.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، النسخة رقم 41 من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، والتي انطلقت يوم 14 مايو الحالي وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وجاءت مواجهات نصف نهائي البطولة (رجال) كالآتي:

الأهلي - المنتدى المغربي - 3:30 عصرا

الزمالك - الترجي - 8:30 مساء

على أن تقام مواجهات السيدات في المواعيد التالية:

الأهلي - جمعية الساحل التونسي - 1 ظهرا

بريميرو دي أجوستو - بترو أتليتكو - 6 مساء

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الأهلي والزمالك لكرة اليد نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية الأهلي
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