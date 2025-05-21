كتبت-هند عواد:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية رجال وسيدات، وذلك بمشاركة الأهلي والزمالك.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، النسخة رقم 41 من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، والتي انطلقت يوم 14 مايو الحالي وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وجاءت مواجهات نصف نهائي البطولة (رجال) كالآتي:

الأهلي - المنتدى المغربي - 3:30 عصرا

الزمالك - الترجي - 8:30 مساء

على أن تقام مواجهات السيدات في المواعيد التالية:

الأهلي - جمعية الساحل التونسي - 1 ظهرا

بريميرو دي أجوستو - بترو أتليتكو - 6 مساء

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