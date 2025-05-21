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بتروجيت

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20:00

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- -
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نهائي الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12:16 ص الأربعاء 21 مايو 2025

مواعيد مباريات اليوم

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تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في عدد من الدوريات والبطولات الكبرى حول العالم اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025.

ويلاقي توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، بينما يواجه بتروجيت منافسه سيراميكا كليوباترا في ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

نهائي الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد - 10 مساء - beIN SPORTS 1

كأس عاصمة مصر

بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - on sport

حرس الحدود ضد إنبي - 8 مساء - on sport

الدوري السعودي

النصر ضد الخليج - 7.10 مساء - ssc

الخلود ضد الفيحاء - 7.25 مساء - ssc

الوحدة ضد الهلال - 9 مساء - ssc

الدوري الفرنسي

ميتز ضد ستاد ريمس - 9 مساء - beIN SPORTS 4

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