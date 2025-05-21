مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بتروجيت

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس رابطة الأندية

حرس الحدود

- -
20:00

إنبي

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

النصر

- -
19:10

الخليج

الدوري السعودي

الوحدة

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"تمسك بـ40 مليون".. مصدر لمصراوي: "تعثر مفاوضات الزمالك وعبدالله السعيد"

12:08 ص الأربعاء 21 مايو 2025

عبدالله السعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

شهدت الدقائق الماضية تعثر في مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "تعطلت المفاوضات بين الزمالك وعبدالله السعيد، بسبب تمسك الأخير بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي يرى أن هذا المبلغ مبالغ فيه بشكل كبيرة، واللاعب كان أبدى مرونة في المفاوضات خلال الساعات الماضية".

واختتم المصدر: "لكن ممثله تمسك بالحصول على مبلغ 40 مليون، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة محاولات من جانب مسؤولي الأبيض للتوصل إلى حل".

وخاض عبدالله السعيد 55 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 أهداف.

اقرأ أيضًا:

في عيد ميلاده.. 8 معلومات وأرقام عن رامي ربيعة نجم الأهلي

دعوة من كاف لنادي بيراميدز قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مفاوضات الزمالك عبدالله السعيد الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- "مش هنقعد نلف وندور على بعض".. مواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه- فيديو