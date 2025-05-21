كتب-مصراوي:

شهدت الدقائق الماضية تعثر في مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "تعطلت المفاوضات بين الزمالك وعبدالله السعيد، بسبب تمسك الأخير بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي يرى أن هذا المبلغ مبالغ فيه بشكل كبيرة، واللاعب كان أبدى مرونة في المفاوضات خلال الساعات الماضية".

واختتم المصدر: "لكن ممثله تمسك بالحصول على مبلغ 40 مليون، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة محاولات من جانب مسؤولي الأبيض للتوصل إلى حل".

وخاض عبدالله السعيد 55 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 أهداف.

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