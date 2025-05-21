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قائمة بيراميدز لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

12:45 ص الأربعاء 21 مايو 2025

بيراميدز

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كتب - محمد القرش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

قائمة بيراميدز لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

وتغادر بعثة بيراميدز في الحادية عشرة من صباح الأربعاء من مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة 10 ساعات حتى الوصول في جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف المباراة.

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قائمة بيراميدز لمواجهة صن داونز دوري أبطال أفريقيا نهائي دوري أبطال أفريقيا قائمة بيراميدز بيراميدز بيراميدز ضد صن داونز
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