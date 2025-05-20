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نتائج مباريات يوم الثلاثاء 20 مايو

11:58 م الثلاثاء 20 مايو 2025

عمر مرموش

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شهدت المباريات التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو، العديد من الأهداف والإثارة في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره بورنموث بثنائية دون رد في الدوري الإنجليزي، بينما تأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس عاصمة صمر على حساب طلائع الجيش.

نتائج مباريات كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي ضد مودرن سبورت - (1-0)

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي - (0-0).. 4-5 ركلات ترجيح

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد ولفرهامبتون - (4-2)

مانشستر سيتي ضج بورنموث - (3-1)

نتائج مباريات الدوري السعودي

القادسية ضد العروبة - (3-1)

التعاون ضد الرياض - (3-2)

الشباب ضد الاتحاد - (2-3)

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