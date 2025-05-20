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شكوى جديدة ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم

10:49 م الثلاثاء 20 مايو 2025
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    باتشيكو
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    جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز
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    باتشيكو
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    باتشيكو
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    باتشيكو
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كتب - مراسل مصراوي:

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة، بعد سداد المستحقات المتأخرة للمغربي خالد بوطيب والمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك "لمصراوي" إن جوزيه جوميز قدم شكوى رسمية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يتبقى له 60 ألف دولار كمستحقات متأخرة.

وأضاف المصدر أنه عندما غادر جوميز الزمالك كان يتبقى له راتب أكثر من شهر لكنه تنازل عن شهرين وتبقى من مستحقاته المتأخرة 60 ألف دولار فقط.

واختتم المصدر أن الثلاثي، أندريه بيكى المدرب المساعد ولويس فيسينتي مدرب الحراس وجواو ميجيل مدرب الأحمال، لديهم مستحقات متأخرة أيضًا بقيمة 20 ألف دولار لكل منهم.

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