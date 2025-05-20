الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر على حساب طلائع الجيش

كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد عبد السلام

تأهل نادي الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح 5-4.

وانتهت مبارتين الذهاب والعودة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.

ومنذ قليل، تأهل فريق البنك الأهلي إلى نصف النهائي أيضًا بعد الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد إيابا، وهدفين نظيفين ذهابا.

ويلاقي بتروجيت نظيره سيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود مع إنبي غدا الأربعاء.