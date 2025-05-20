رسميا.. الوداد يعلن رحيل موكوينا على القيادة الفنية للفريق

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الوداد المغربي فسخ التعاقد مع موكوينا مدرب الفريق الأول لكرة القدم، عبر بيان رسمي.

وجاء نص البيان كالتالي: "كما تمت الإشارة إليه سابقا، يعلن نادي الوداد والمدرب رولاني موكوينا فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي وبشكل فوري".

أضاف: "يعرب النادي عن خالص امتنانه للمدرب موكوينا وطاقمه الفني على تفانيهم في مهامهم التي كانت موكلة إليهم خلال موسم عرف صعوبات عدة على جميع الأصعدة، تضحيات اتسمت بالوفاء والإخلاص للوداد وجميع مكوناته، وهذه شهادة لا يجد المكتب حرجا في ذكرها".

وواصل: "من جانبه عبر المدرب موكوينا عن شكره العميق لرئيس النادي هشام أيت منا على دعمه المتواصل للاعبين والأطقم جميعا وكذا تلبية متطلباتهم المادية واللوجستية طيلة تواجدهم بالنادي".

وأشار: "شدد موكوينا على شكره وامتنانه وجميع افراد طاقمه للجماهير الوفية، على دعمها المنقطع النظير الذي أغدقت عليه به شخصيا وعلى الفريق بشكل عام، واصفها بالعالمية.

وقال موكوينا: "بينما أودع الوداد، أحمل معي ذكريات لا تنسى من هذا النادي العظيم الذي سيظل دائمًا في قلبي، أتمنى للفريق والجماهير كل النجاح في الموسم الجديد وفي كأس العالم للأندية، واصلوا صناعة التاريخ فأنتم أهل له.. ديما وداد!"

اقرأ أيضًا:

رفض التظلم.. قرار جديد من الزمالك بشأن زيزو

الزمالك يواصل التحرك ضد الإعلان المسيء للنادي.. تفاصيل



