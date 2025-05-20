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رفض التظلم.. قرار جديد من الزمالك بشأن زيزو

08:34 م الثلاثاء 20 مايو 2025

أحمد سيد زيزو

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كتبت-هند عواد:
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رفض التظلم المقدم من أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وتأييد العقوبات الانضباطية الموقعة عليه خلال الفترة الأخيرة.
وقال الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي، إن قرار مجلس الإدارة جاء عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناءً على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، من غياب عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.
وذكر بيان الزمالك، أنه تقرر تنفيذ كافة العقوبات الانضباطية الموقعة على زيزو، بناءً على تصرفاته الأخيرة، طبقاً للائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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