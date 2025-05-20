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الزمالك يواصل التحرك ضد الإعلان المسيء للنادي.. تفاصيل

08:04 م الثلاثاء 20 مايو 2025

شعار نادي الزمالك

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر في نادي الزمالك إن مجلس الإدارة واصل خطواته للتعامل مع الإعلان المسيء للنادي وجماهيره من أجل حفظ حقوق النادي، حيث تقدم مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء بشكوى إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب هذا الإعلان.

وقال المصدر ذاته في تصريحات "لمصراوي" إن نادي الزمالك تقدم اليوم أيضاً بشكوى ضد نفس الشركة إلى عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نظراً للضرر الذي لحق بالزمالك وجماهيره من هذا الإعلان الذي قوبل بعاصفة من الرفض والاستنكار من جماهير الزمالك التي تصدت بقوة لمثل هذه التصرفات الصبيانية التي من شأنها زيادة التعصب والروح غير الرياضية بين جماهير الكرة المصرية بشكل عام.

يُذكر أن الزمالك سبق تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى شركات الاتصالات، والشركة المنفذة للإعلان، كما سبق وتقدم نادي الزمالك بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نفس إحدى شركات الاتصالات والشركة المنفذة للإعلان.

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