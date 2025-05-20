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الزمالك يختتم معسكره المغلق بالإسماعيلية

07:01 م الثلاثاء 20 مايو 2025
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    أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك
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    عمر جابر وناصر ماهر من تدريبات الزمالك
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كتبت-هند عواد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكره مساء اليوم الثلاثاء في الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريق للقاء بتروجيت في الدوري المصري.

وخاض الفريق تدريبه الأخير في معسكر الإسماعيلية، مساء اليوم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، قبل أن يغادر المحافظة.

واستغل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق، معسكر الإسماعيلية المغلق، لتجهيز اللاعبين فنياً للمباراة المقبلة ضد بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلاً فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، يوم 24 مايو الحالي على ستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الثامنة في المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

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الزمالك الإسماعيلية الدوري المصري
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