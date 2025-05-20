تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)

كتبت-هند عواد:

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، ناديي الأهلي ووادي دجلة بتغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات.

وحصل مصراوي على صورة من خطاب اتحاد الكرة للثنائي الأهلي ووادي دجلة، بتغيير ملعب نهائي كأس مصر، إلى ستاد الترسانة بدلا من نادي الإعلاميين.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر للسيدات، في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل 23 مايو، على ملعب ستاد الترسانة.

وكان من المقرر إقامة النهائي في نفس التوقيت، على ملعب الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر، إلا أن الأهلي ووادي دجلة اعتراض على الملعب.

وقال مصدر لمصراوي، إن إدارتي الأهلي ووادي دجلة أبلغا الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتراضهما على ملعب وتوقيت اللقاء، وطالبا بضرورة تغييره.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، عقب الفوز على مسار بركلات الترجيح 4-1، فيما تأهلت سيدات وادي دجلة عقب الفوز على زد بهدف نظيف.

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