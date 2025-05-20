الأهلي يكتسح الزمالك ويتأهل لنهائي كأس السوبر لكرة السلة

كتب - محمد القرش:

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة، بعد الفوز على الزمالك في المباراة الفاصلة بنتيجة 110-61.

وتم اللجوء إلى المباراة الخامسة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بعد التعادل في نتيجة المباريات 2-2.

وضرب المارد الأحمر موعدا هاما مع الاتحاد السكندري في المباراة النهائية لدوري سوبر كرة السلة رجال.

وكان زعيم الثغر على سبورتنج في لقاء نصف النهائي 3-1، بعد التأخر في مباراة جاءت لصالح سبورتنج.

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