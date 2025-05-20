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مصدر يكشف لمصراوي حقيقة العروض الخارجية لنجم الأهلي

05:18 م الثلاثاء 20 مايو 2025

النادي الأهلي

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة ما تردد عن عروض خارجية وصلت إلى نجم خط وسط فريق الأهلي إمام عاشور خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن النادي الأهلي لم يصله أي عرض رسمي أو ودي خلال الفترة الماضية بخصوص ضم إمام عاشور.

وقال المصدر:"قد تكون هناك مفاوضات خارجية مع اللاعب أو وكيله ولكن لم يصل الأهلي أي شيء رسمي"، مشددًا على أنه لن يتم المساس بالقوام الأساسي للفريق في هذه المرحلة؛ للحفاظ على الاستقرار الفني وتقديم مستوى يليق باسم الأهلي في البطولة العالمية المقبلة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الأهلي ملتزم بسياسة واضحة تقضي بعدم مناقشة أي عروض تخص اللاعبين الأساسيين، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويتواجد الأهلي في مجموعة تضم: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

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الأهلي إمام عاشور كأس العالم للأندية مجموعة الأهلي في كأس العالم للاندية
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