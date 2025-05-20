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الزمالك يبدأ في تطوير ملاعب الناشئين بعد إهمال 9 سنوات (صور)

04:49 م الثلاثاء 20 مايو 2025
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    ملاعب الزمالك الخاصة بالناشئين
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    تطوير ملاعب ناشئين الزمالك
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كتب- محمد خيري:

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تطوير ملاعب فرق الناشئين استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وجاء قرار مجلس الإدارة بإعادة إحلال وتجديد ملاعب الناشئين في ظل عدم عمل الصيانة لها منذ إنشائها من (ما يقرب من ٩ سنوات).

ويسعى المجلس إلى تطوير كافة ملاعب الناشئين بشكل شامل من أجل تجهيزها للموسم الجديد، وأن تكون صالحة ولائقة إلى ناشئين وشباب نادي الزمالك حرصا على ظهور الفرق بالشكل المطلوب وعدم تعرض اللاعبين للإصابات.

ومن المقرر أن تستمر عملية الإصلاح والتطوير والصيانة الشاملة لمدة شهر كامل على أن تعود للعمل واستقبال التدريبات في أسرع وقت ممكن.

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تطوير ملاعب الناشئين في الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب
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