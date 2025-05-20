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"كان يُطالب بـ 10 ملايين".. فيفا يرفض استئناف محترف الإسماعيلي

03:59 م الثلاثاء 20 مايو 2025

سعدو عبدالسلام

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الإسماعيلي تسلمه قرار المحكمة الرياضية الدولية (CAS) برفض الاستئناف المقدم من اللاعب الفلسطيني اليوناني سعدو عبدالسلام للمطالبة بالحصول عى 200 ألف دولار ( ما يُقارب 10 ملايين جنيه مصري).

وذكر النادي الإسماعيلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء:"تسلمنا صباح اليوم بريدًا إلكترونيًا من محامي النادي ألكسندر زين روفنين مرفقًا به قرار المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر اليوم والخاص باللاعب الفلسطيني سعدو عبد السلام فوفلياس، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من اللاعب والذي يطالب فيه بأحقيته في مبلغ 200 ألف دولار ورفض كافة التماسات الدفاع".

وأضاف النادي عبر البيان ذاته:"كما ألزمت المحكمة الرياضية الدولية اللاعب بسداد مبلغ 1000 فرانك سويسري للنادي الإسماعيلي، قيمة تكاليف قانونية للمحكمة وانضم اللاعب لصفوف النادي، أثناء فترة إدارة اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، حيث تعاقدت معه في 8 فبراير 2023، قبل أن تنهي التعاقد معه في الأول من مارس 2023".

وأتم: "بهذا القرار يُسدل الستار على قضية أخرى من مجموعة القضايا التي لاحقت النادي نتيجة القرارات غير المدروسة التي اتخذت خلال هذه الفترة".

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سعدو عبدالسلام الإسماعيلي فيفا
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