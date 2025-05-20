أول رد من نجم الشرطة العراقي على اقترابه من الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نجم الشرطة العراقي مهند علي حقيقة ما يتردد عن اقترابه من الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وردّ مهند علي على اقترابه من الانضمام للزمالك خلال تصريحات لقناة الكأس القطرية مساء يوم أمس الإثنين عقب:"ليس بعد".

وقاد مهند علي فريق الشرطة للفوز على نظيره ديالى في الجولة الماضية من الدوري العراقي بهدف في الدقيقة 90+8.

ويحتل فريق الشرطة الذي يقوده المدير الفني المصري مؤمن سليمان صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 74 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزوراء الوصيف قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

المهاجم العراقي الدولي خاض بقميص فريق الشرطة خلال الموسم الجاري 37 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا وصنع هدفًا لزملائه خلال 2842 دقيقة لعب.

وسبق وخاض اللاعب أكثر من تجربة احترافية بنادي الدحيل والسلية القطريين، بورتيمونينسي البرتغالي بالإضافة إلى نادي إريس اليوناني.

اقرأ أيضًا:

"مش محتاج حد يفوت له".. تعليق ناري من شوبير على ما حدث بين الأهلي والإسماعيلي

حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا



