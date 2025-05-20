القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن تطورات ملف تجديد التعاقد مع صانع الألعاب بالفريق عبدالله السعيد والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

عبدالله السعيد كان قد انضم لصفوف الزمالك بالانتقالات الشتوية لموسم 2023/2024 قادمًا من بيراميدز.

صاحب الـ40 عامًا لم يغادر مع بعثة الزمالك إلى معسكرهم في مدينة الإسماعيلية بسبب عدم حسم ملف تجديد التعاقد مع ناديه، بحسب تصريحات المصدر لمصراوي اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن هناك جلسة شبه أخيرة بين الزمالك وعبدالله السعيد من أجل حسم التجديد؛ إذ أن "الخلاف حاليًا بين الطرفين لا يتمثل في القيمة المالية التي سيحصل عليها اللاعب، هناك تفاصيل صغيرة في هذا الأمر ولكن لا تمثل أي مشكلة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن نقطة الخلاف الحالية هي أن عبدالله السعيد يريد تجديد تعاقده لمدة عامين، بينما يرغب الزمالك في التجديد لمدة عام واحد والعام الآخر سيكون بالاتفاق بين الطرفين.

وشارك السعيد خلال الموسم الحالي بـ 34 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 لزملائه خلال 2904 دقيقة لعب.

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