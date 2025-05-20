كتب- محمد خيري:

تحدث حسين الشحات، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عن مشاركة الأحمر، في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الشهر المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، ومواجهة إنتر ميامي في الافتتاح.

وقال الشحات في حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، إلى جانب عمالقة القارات وأبطالها شرف كبير وعظيم لأي لاعب".

أكمل: "آمل أن تكون بطولة رائعة، وأن نؤدي أداءً جيدًا، وأنا متحمس للغاية لهذه البطولة، كونها النسخة الأولى، يجعلها مميزة وتاريخية".

وأضاف: "وجودي بين هذا العدد الكبير من النجوم يُعطيني حافزًا إضافيًا، أتمنى النجاح لي ولزملائي ولنادينا، وسنبذل قصارى جهدنا لنترك بصمتنا في البطولة، وأتمنى أن يواصل الأهلي تألقه في مثل هذه البطولات العالمية، التي أصبحت محط أنظار العالم أجمع".

وأوضح: "أتوقع أجواءً رائعةً وملاعبَ على أعلى مستوى، وجماهير الأهلي موجودة أينما ذهبنا، وأنا على ثقة تامة بأننا سنجد الدعم في الولايات المتحدة الأمريكية".

وعن مواجهة إنتر ميامي بقيادة ميسي، قال الشحات: "ميسي أعظم لاعب في العالم، والمباراة الافتتاحية ستكون مهمة للغاية وصعبة على الفريقين، نعم قد تميل التوقعات لصالح الفريق الذي يتمتع بميزة اللعب على أرضه وأمام جماهيره، وهو أيضًا فريق قوي، وهذا ما يجعل المباراة صعبة، لكننا في الأهلي لا نعرف كلمة مستحيل، نلعب دائمًا للفوز - هذه هي فلسفتنا".

وأردف: "نحن واثقون من أن جماهيرنا ستحضر بكامل قوتها كعادتها لدعمنا، آمل أن نكون على قدر التوقعات ونحقق الفوز، لأنه سيُضفي أجواءً إيجابية على المباريات القادمة".

واختتم: "مواجهة 3 فرق من قارات مختلفة وبأساليب لعب مختلفة في مجموعتنا، أمر جيد، إذ لن يتمكن أي فريق أسلوب لعب الآخر وطريقة تفكيره كذلك، إنه تحدٍّ كبير، وسيكون حدثًا ضخمًا، وبالنسبة للاعبين أيضًا، ستكون كل مباراة تجربة جديدة ومختلفة".