كتب- محمد خيري:

تغادر في الحادية عشرة من صباح الأربعاء بعثة نادي بيراميدز في طريقها إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تغادر البعثة صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادي بيراميدز، في رحلة مدتها قرابة 10 ساعات حتى الوصول إلى جوهانسبرج ومنها إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

ويؤدي بيراميدز تدريبين في بريتوريا، حيث سيكون الأول عصر الخميس، بملعب جامعة توكس، على أن يختتم الفريق تدريباته في الثالثة عصر الجمعة على استاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة النهائية.