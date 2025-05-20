بسبب طرده.. مؤمن سليمان يرد علي حكم دولي سابق بعد الهجوم عليه

كتب- محمد عبدالهادي:

خرج المدرب المصري مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، عن صمته ردا علي الأنباء المتداولة حول تعديه لفظيًا على أحد الحكام بالدوري العراقي.

حيث شهدت الساعات الماضية، تصريحات تلفزيونية لنجم عبود قال فيها ان مؤمن سليمان طرد في مباراة الشرطة وديالي بسبب توجيهه سباب وألفاظ بذيئة لحكم اللقاء.

ونشر مؤمن سليمان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لتصريحات لـ نجم عبود، نائب رئيس لجنة الحكام، معلقًا: "هل من المعقول أن أدافع عن نفسي كل يوم أمام كم المهاترات والكذب أو اتجاهل وكأني أقر بما فيه".

وأضاف: "الأخوة الأعزاء المحبين والكارهين أنا مجرد مدرب كره قدم أخطيء وأصيب في عملي اتقبل النقد في عملي بصدر رحب ولكن أنا لم ولن أتجاوز على أحد من أصغر شخص في المنظومه إلى الأعلى شأنا لا من قبل ولا إن شاء الله لنهايه مسيرتي".

وتابع: "لم أترك مكان عملت فيه إلا وأبوابه مفتوحة لي دائما بالترحاب لم اترك الحمد لله إلا بصمة حسنة حتي وإن لم يحالفني التوفيق فيه، أعلم جيدا أن كل شئ زائل الشهرة الانجازات والعمر نفسه وتبقى السمعة الطيبه التي يفتخر بها أبنائي".

وأكمل: "أخيرًا لن أكون ضيفا ثقيلا أبدًا في أي مكان أفضل أن يقال ليته بقي معنا قليلا".

جدير بالذكر ان مؤمن سليمان تولي المهمة الفنية لنادي الشرطة العراقي للمرة الثانية في شهر مارس الماضي، ويتصدر الفرق تحت قيادته جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 74 نقطة مبتعدا عن الوصيف بثلاث نقاط حيث يجتل الزوراء المركز الثاني برصيد 71 نقطة.