هل يعود للتدريبات؟.. تطورات أزمة عبدالله السعيد وتحرك مفاجئ للزمالك

كتب- محمد خيري:

مازالت أزمة عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مع مجلس إدارة النادي، بسبب تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، عرض مستمر.

وشهدت الأيام الماضية، تغيب عبدالله السعيد عن تدريبات الفريق الأبيض، ورفضه الانضمام لمعسكر الزمالك المقام حاليا في الإسماعيلية.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن هناك جلسة ستجمع بين مسؤولي الأبيض وعبدالله السعيد، خلال الساعات المقبلة، من أجل حل أزمة تجديد عقده، والاتفاق على حل يرضي الطرفين.

وأوضح المصدر، أن الخلاف حاليا على القيمة المالية وعدد السنوات، حيث يعمل نادي الزمالك على استمرار اللاعب ولكن بالشروط التي ترضي النادي، ومنها الأمور المالية وأن العقد ولا يتخطى 20 مليون جنيه، وأيضا يكون لمدة موسم واحد فقط والثاني بالاتفاق بين الطرفين.

بينما يريد اللاعب الحصول على مبلغ 70 مليون جنيه في الموسمين، ما يعني 35 مليون في الموسم الواحد، وهو ما يرفضه مسئولي الأبيض.

واختتم المصدر، "ربما ينتظم عبدالله السعيد في تدريبات نادي الزمالك، عقب انتهاء المعسكر المقام حاليا في الإسماعيلية، استعدادا للمباراة المقبلة أمام بتروجيت في بطولة الدوري المصري الممتاز، حال الوصول لاتفاق على التجديد".