كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي المصري عقد مجلس إدارته اجتماعًا مع اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد؛ للنظر في إرجاء قبول الاستقالة التي قدمها رئيس مجلس إدارته كامل أبو علي لأسباب صحية.

وأوضح النادي البورسعيدي، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن خلال الاجتماع أبدى اللواء محب حبشي وكذلك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي كان يتابع الاجتماع أولًا بأول تفهمهما الكامل لوجهة نظر المجلس بضرورة التروي وإفساح الوقت للمجلس للتشاور مع كامل أبو علي لإثنائه عن الاستقالة لحين عودة سيادته من خارج البلاد.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد كذلك على استمرار الدعم المقدم للنادي المصري وجماهيره خلال الفترة المقبلة والتي سيواصل خلالها المجلس مساعيه مع المخلصين من أبناء بورسعيد من كافة الجهات المعنية والسياسية والشعبية لإثناء كامل أبو علي عن قراره بالاستقالة إرساء لحالة الاستقرار التي يعيشها النادي المصري على كافة المستويات و الأصعدة.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع.

اقرأ أيضًا:

"رمز حقيقي".. أول رد من الزمالك على تمرد السعيد.. والتضامن مع بيراميدز

أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد