لاعب الزمالك يستغيث: يتجاهلون اتصالاتي وكل حلمي اللعب باسم النادي

كتب- محمد خيري:

أكد عبدالله مصطفى لاعب الزمالك ومنتخب مصر للساق الواحدة، أنهم لعبوا باسم نادي الزمالك بدون وجود أي تكلفة مالية، مشيرا إلى أن المجلس الحالي أيام الانتخابات وعد بتطور اللعبة، وأن يكون هناك معاملة جيدة لهم، ولكن بعد ذلك أعضاء المجلس الحالي تجاهلوا الرد عليهم.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "كل أعضاء المجلس الحالي لم يردوا على الاتصالات، ولم نكلف النادي أي أموال مطلقا، وقمنا بعمل فريق جيد وبعض اللاعبين كانوا في تركيا للانضمام للفريق".

وأضاف: "رغم منشوري عبر فيسبوك، والاستغاثة برئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، لم يتصل بي أي عضو مجلس الإدارة.. أريد اللعب باسم نادي الزمالك، ولدي عروض في تركيا ورفضتها من أجل البقاء داخل النادي".

وأتم: "أتمنى أن يكون هناك تواصل مع مسئولي الزمالك وحل الأزمة خلال الأيام المقبلة".