بعد تبقي جولة لنهاية الموسم.. ماذا يحتاج محمد صلاح لحصد الحذاء الذهبي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استمر الصيام التهديفي للنجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالي بعدما غاب عن التسجيل خلال مباراة فريقه مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

صلاح لم يزر الشباك خلال آخر 8 مباريات بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي سوى مرة واحدة أمام توتنهام في مباراة فاز فريقه بخماسية مقابل هدف بها ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري.

وهو الصيام الذي أدى إلى تراجع محمد صلاح في سباق الحصول على جائزة الحذاء الذهبي في الموسم الجاري 2024/25 ليأتي ثالثًا برصيد 56 نقطة خلف كلاً من الهداف السويدي لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي فيكتور جيوكيريس المتصدر برصيد 58.5 نقطة والنجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد الوصيف بـ 58 نقطة.

ولا يمتلك اللاعب السويدي صاحب الـ 26 عامًا فرصة في زيادة عدد الأهداف بعد انتهاء الدوري البرتغالي بتتويج سبورتنج لشبونة باللقب برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثاني.

ويتبقى لفريق ليفربول مباراة أخيرة أمام كريستال بالاس يوم الأحد 25 مايو الجاري فيما يلتقي في الجولة الأخيرة نظيره ريال سوسيداد مساء يوم الأحد ذاته.

كيف يتم حساب جائزة الحذاء الذهبي؟

تستند جائزة الحذاء الذهبي على عدد الأهداف المسجلة فقط في الدوريات الوطنية، مع استثناء المسابقات الأخرى سواءً الكؤوس المحلية أو القارية؛ إذ يساوي الهدف نقطتين في الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأدنى ثم ينخفض إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

يذكر أن محمد صلاح كان قريبًا من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في موسم 2018 ـ 2017 حين سجل 32 هدفًا في الموسم بفارق هدفين عن ليونيل ميسي الذي فاز حينها.

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