بعد انتهاء إعارته.. ماذا قدم المصري عمر فايد مع بيرشكوت البلجيكي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي بيرشكوت البلجيكي إنهاء رحلة 6 لاعبين معارين لصفوفه خلال موسم 2024/25 بنهاية شهر مايو الجاري ومن بينهم المحترف المصري عمر فايد.

المدافع المصري صاحب الـ 21 عامًا كان قد انضم لصفوف بيرشكوت على سبيل الإعارة بالموسم الماضي قادمًا من نادي فنربخشة التركي.

اللاعب الذي تدرج بمنتخبات مصر بالفئات السنية شارك مع بيرشكوت بـ15 مباراة أرسل خلالها تمريرة حاسمة واحدة لزملائه بمعدل 1012 دقيقة لعب.

وخاض فايد 11 مباراة بقميص فريقه بالدوري البلجيكي صنع خلالها هدفًا بواقع 740 دقيقة لعب فيما شارك بثلاث مباريات ببطولة كأس بلجيكا بواقع 227 دقيقة لعب.

وكان نادي بيرشكوت قد هبط بنهاية الموسم لدوري الدرجة الثانية في بلجيكا بعدما تذيل ملحق الهروب من الهبوط.

ولا تعد فترة الإعارة لنادي بيرشكوت هي الأولى للمدافع المصري المحترف بفنربخشة بل سبق وخاض الموسم قبل الماضي 2023/24 على سبيل الإعارة نوفي بازار الصربي.

فنربخشة كان قد انضم لصفوف فنربخشة في موسم 23/24 قادمًا من صفوف المقاولون العرب.

كشف مصدر مطلع في وقت سابق لمصراوي عن وجود اهتمام من قبل مسؤولي النادي الأهلي بالتعاقد مع عمر فايد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وذكر موقع sporX التركي، أن إدارة فنربخشة ترى أن عمر فايد لن يكون ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

سيراميكا كليوباترا يكشف موقفه من تأجيل مباراة بيراميدز

"رمز حقيقي".. أول رد من الزمالك على تمرد السعيد.. والتضامن مع بيراميدز



