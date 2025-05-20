قمة السلة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك الحاسمة بنصف نهائي الدوري

كتب- محمد عبدالهادي:



تتجه أنظار عشاق كرة السلة مساء اليوم الثلاثاء نحو صالة برج العرب، التي تحتضن واحدة من أقوى مواجهات الموسم، عندما يلتقي الأهلي مع الزمالك في المباراة الحاسمة لنصف نهائي دوري سوبر السلة.

المباراة تُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة "أون تايم سبورت 2" مباشرة.

وكان الزمالك قد فاز في آخر مواجهة ليعادل الكفة بنتيجة 2-2، بعدما كان الأهلي متقدماً بانتصارين مقابل فوز وحيد للزمالك في أول ثلاث مباريات، ما أدى إلى إقامة مباراة خامسة فاصلة تُحدد المتأهل إلى الدور النهائي من البطولة.

كما أن الفائز فيها سيضرب موعداً مع الاتحاد السكندري في النهائي المرتقب، بعدما نجح الأخير في تخطي سبورتنج بنفس السيناريو (3-2) في سلسلة نصف النهائي الأخرى.