"رمز حقيقي".. أول رد من الزمالك على تمرد السعيد.. والتضامن مع بيراميدز

كتب- محمد خيري:

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد نجم الفريق، الذي انقطع عن التدريبات ورفض الانضمام لمعسكر الفريق في الساعات الماضية الذي يقام حاليا في معسكر الإسماعيلية.

ورفض نادي الزمالك، طلبات عبدالله السعيد، من أجل تجديد عقده، حيث طلب 40 مليون جنيه في الموسم، وبعدها تنازل عن جزء، وطلب 70 مليون جنيه في موسمين، وهو ما يرفضه نادي الزمالك، وعرض عليه 20 مليون جنيه فقط في الموسم.

وقال "سالم" في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "عبد الله السعيد رمز وقائد حقيقي للزمالك والنادي يتمسك بوجوده، وتجديد عقده في الفترة المقبلة".

وعن التضامن مع بيراميدز، قال المتحدث الرسمي للزمالك: "التضامن معنوي حتى الآن ولكن لا يوجد ملف مشترك في المحكمة الرياضية، ونحن نجهز الآن ملف مباراة القمة لتقديمه للمحكمة الرياضية".

جدير بالذكر، أن عبدالله السعيد، ينتهي عقده مع نادي الزمالك، الشهر المقبل، ولديه عددا من العروض المحلية، بجانب عرضا من الدوري الليبي.